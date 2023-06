Golden State Warriors protagonizó uno de los primeros intercambios bomba para la temporada 2023-24 al salir de Jordan Poole y contratar un base estrella como lo es Chris Paul. CP3 es un viejo conocido para los Dubs, y luego de la confirmación que llegará al equipo de San Francisco, resurgió aquel compañero estrella de Stephen Curry que literalmente lo odiaba en la NBA.

El último antecedente de Paul contra los Warriors dejó una épica provocación por parte de Curry. La estrella de los Warriors le dijo a CP3 un picante “esto ya no es 2014” para recordarle que ya no le podía ganar a Golden State como lo hizo con Los Angeles Clippers en la primera ronda de los NBA Playoffs.

Stephen Curry no es el único jugador de Golden State Warriors que ha tenido un cara a cara picante con Chris Paul, y luego del intercambio bomba que tendrá a CP3 como jugador de los Dubs a partir de la NBA 2023-24, resurgieron las palabras de Draymond Green en las que hablaba de la mala relación que tenía con su futuro compañero si decide regresar al equipo de San Francisco.

“No me gusta CP en absoluto, no tenemos una buena relación en absoluto. Pero respeto su empuje y respeto su coeficiente intelectual: es muy inteligente. Y CP vio venir a Steph y una vez que comienzas a envejecer en esta liga, comienzas a darte cuenta: ‘Está bien, este tipo viene. Eventualmente, puede atraparme porque voy a comenzar a decaer en algún momento’. Entonces, vería que CP mantiene a Steph a raya pero, al mismo tiempo, le da un brazo rígido al mismo tiempo”, dijo Green sobre Paul en el podcast All The Smoke (Todo el Humo) del 23 de abril de 2020.

Paul le responde al compañero de Curry que lo odiaba en la NBA

Chris Paul fue entrevistado en el programa NBA Today (Hoy), de ESPN, y a la hora de hablar de lo que significa su arribo a Golden State Warriors, llegó la respuesta con mucha altura para el odio que le tenía Draymond Green. “Pienso que Steph, Klay, Wiggs y Draymond, tiene una organización increíble y un equipo que entretiene hace mucho tiempo (…) Estoy muy entusiasmado por estos muchachos, saben de lo que se trata, han estado allí (en Finales), han ganado una y otra vez. Estoy contento de ser parte de este proceso”, dijo CP3.