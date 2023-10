Luego de que salieron a la luz rumores de una salida de Roma, Jose Mourinho parece tener decidida su salida del club italiano a final de temporada. Una vez que termine su contrato con la Loba, el fútbol de Arabia Saudita lo espera con los brazos abiertos para dirigir a Al Hilal, club del cual ya rechazó una oferta millonaria el pasado verano.

Mourinho no tuvo un buen arranque de temporada con Roma. Se armó de buena manera con fichajes importantes como Romelu Lukaku, Leandro Paredes y Renato Sanches, entre otros, pero en la Serie A no sacó buenos resultados. Sólo una victoria en los primeros seis partidos del torneo local lo pusieron en los últimos lugares y provocó que surjan los primeros rumores de salida.

La noticia de una destitución creció antes del último fin de semana, en la previa al partido ante Cagliari. El Corriere dello Sport aseguró que el portugués se jugaba el puesto en este encuentro. La goleada del conjunto romano por 4-1 con dos goles de Lukaku ahuyentó cualquier posibilidad de salida.

The Special One supo revelar hace algunas semanas que rechazó una oferta importante de Arabia Saudita. El periodista Fabrizio Romano contó que esa propuesta fue de Al Hilal para dirigir al primer equipo con un salario de 30 millones de euros por temporada. “Le dije a la directiva, a los aficionados y a los jugadores de Roma que me iba a quedar. Di mi palabra“, manifestó en una rueda de prensa. Sin embargo, su contrato finaliza en 2024 y será libre de elegir su próximo club.

Mourinho se deja coquetear por Arabia Saudita

En 2024, Mourinho tendría todas las intenciones de dejar Roma y aceptar el desafío de dirigir en la nueva liga de estrellas, que es la de Arabia Saudita. En declaraciones para el programa elhekayashow, recogidas por varios medios como Mundo Deportivo y Sky Sports, el propio entrenador de 60 años dejó a la vista que dirigirá en alguna ocasión en el fútbol saudí.

“Estoy en la Roma, estoy centrado en la Roma y daré todo hasta mi último día aquí. Luego nadie sabe el futuro, pero yo también creo que trabajaré en Arabia. No sé cuándo, pero estoy bastante seguro de que es algo que sin duda haré“, comentó. Evidentemente, los caminos del país del Golfo y The Special One se unirán tarde o temprano.

Al Hilal busca a Mourinho como reemplazo de Jorge Jesús

El equipo que más está pujando por tener los servicios de Jose Mourinho es Al Hilal. Lo buscó en el pasado verano y hasta le hizo una oferta atractiva desde lo económico, como se mencionó. El compromiso del portugués con Roma hizo que lo rechace, pero todo cambiaría en 2024.

Actualmente, el conjunto de Riad es dirigido por un Jorge Jesús, que estuvo envuelto en rumores de salida. Su contrato con la entidad termina precisamente en junio de 2024 y, por cómo se encuentra la situación, todo hace creer que le darán las gracias al final de temporada, pese a que, actualmente, es líder de la Liga Profesional Saudí en nueve partidos jugados (no tiene derrotas).

Por lo cual, Mou aparecería como la principal opción para llegar en 2024, una vez que termine su vínculo con Roma, a la vez que se termina el compromiso del Hilal con Jorge Jesús.