Se ha terminado la fase de grupos de una Eurocopa donde selecciones como Bélgica o Francia asumen ahora mismo la previa de un choque de octavos para el infarto. Tras igualar ante Ucrania en el final de la zona E, Kevin De Bruyne se mostró tajante ante las responsabilidades que tendrá su selección ante Kylian Mbappé y compañía dentro de unos días.

Muchas críticas al combinado de Domenico Tedesco y una generación de oro que no terminó de despegar en una zona más que igualada. El sorteo y emparejamientos han querido que Bélgica mida fuerzas con una Francia que tampoco viene en horas altas y que será el rival de cara a la primera ronda de eliminatorias directas. No olvidemos que el vencedor del choque se mide ante el ganador de Portugal vs. Eslovenia.

“Sabemos que nos toca Francia. Ellos son favoritos, pero nosotros vamos a intentar preparar bien el partido…Queríamos ser primeros y no lo hemos logrado, así que podemos mejorar y lo vamos a intentar”, declaraba el volante del Manchester City alrededor de la necesidad de buscar por última vez el título que le falta a una generación que con los Romelu Lukaku, Yannick Carrasco o Jan Vertonghen, ve por delante a Kylian Mbappé y compañía.

El duelo se encuentra pactado para el próximo 1 de julio en la ciudad de Dusseldorf por el ESPRIT Arena. Didier Deschamps y los suyos llegan luego de un empate ante Polonia que confirmó igualmente la irregularidad de un combinado que con Inglaterra no ha podido justificar su condición de favorita. Kevin De Bruyne se mostró tajante sobre quien tiene que mandar en el primer encuentro de nivel de élite para ambos combinados.

Kevin De Bruyne vs. Mbappé, el duelo que se viene el día lunes: IMAGO

Hablamos de uno de esos choques que en el cuadro oeste marcarán buena parte de la atención de los octavos de final. Bélgica y Francia se encuentran en el mismo lado del camino rumbo a Berlín de combinados como España, Alemania o Dinamarca. Se vienen jornadas exigentes y donde muchos esperan que las grandes figuras den pasos al frente de cara a empezar a elegir al MVP del certamen. Kevin De Bruyne y Bélgica le pasan la pelota a Kylian Mbappé.

Historial Francia vs. Bélgica

Hablamos de uno de los clásicos del viejo continente. Será la edición número 76 de un partido cuyo historial se encuentra ahora mismo con 26 victorias para Francia, 19 igualdades y 30 triunfos belgas. Eso sí, por Eurocopa o Copas del Mundo Le Bleus ganó sus cuatro enfrentamientos y los Diablos Rojos apenas pudieron marcar en la mitad de estos. El ESPRIT Arena de Dusseldorf, próxima parada.

¿El último baile de Kevin De Bruyne?

“Me estoy haciendo mayor y quiero demostrar en mis últimos años con Bélgica cómo comportarme como jugador y como líder”, llegó a declarar en las últimas jornadas en volante del Manchester City sobre su presente en la selección. A sus apenas 32 años, veremos si hay tiempo para disfrutar de su fútbol en la Copa del Mundo del 2026. Ante Francia, una final para los Diablos Rojos.