Volvió tras una dura de lesión en el muslo como si nunca se hubiese ido. Kevin De Bruyne vuelve a suponer alegrías en un Manchester City aspirante a todo lo que se cruce en su camino. Pero hay alarmas levantadas y estas llegan desde el Reino Unido en una información que toca de manera tanto directa como a la distancia al futuro de los Lionel Messi o Julián Álvarez. Pep Guardiola y el Etihad ya se encuentran al tanto.

The Athletic no duda: Arabia Saudita volverá a la carga por Kevin De Bruyne. El pasado verano ya hubo ofertas que incluso contaban con un salario de 80 millones de euros para el belga desde Riad. Lo mismo ocurrió con Bernardo Silva y si bien ambos se negaron, por Inglaterra cuentan con que el Fondo PIF regrese a la carga por el ‘17’ a finales de la presente temporada. Termina contrato en el 2025 y a nivel personal indican, mira a la MLS en un plazo de tiempo no muy largo.

“Siempre ha considerado la posibilidad de retirarse de la forma más tradicional: marchándose a la Major League Soccer…Un traslado a Estados Unidos podría convenirle a él y a su familia más que un traslado a Arabia Saudí, incluso si el dinero no es tan bueno”, información de The Athletic y el periodista belga Sacha Tavolieri. Es la más reciente información de un futbolista que a sus 32 años ya mira más allá del Etihad. Guardiola negaba días atrás una vinculación con Riad y pedía en rueda de prensa acelerar los trámites de su renovación en Manchester.

Podríamos verle en la MLS de Messi en esta ecuación, ¿Pero cómo afecta esto a La Araña? El argentino ha ejercido de media punta en la ausencia de Kevin De Bruyne en estos meses. Un rol donde Julián ha rendido con creces y que quedó relegado al belga con su retorno. En tiempos donde tanto se habla de imposibilidad de Álvarez para competir con Erling Haaland al que es imposible sacar del once, por el Reino Unido ya se habla del ex River Plate como el heredero natural de KDB en el Etihad. Que Guardiola siga más allá del 2025, también clave en la ecuación. Verano de decisiones en Inglaterra.

Varios portales y periodistas se han planteado como será el futuro inmediato de Julián Álvarez por la Premier League mientras Haaland siga en Manchester. Competir por una sola demarcación con el noruego es imposible si miramos números, ¿Pero y si una marcha de Kevin De Bruyne abre la puerta a un Plan B? Guardiola ya lo ha ejecutado y en caso de que haya que despedirse del belga a mediano plazo, puede que la solución esté justamente en casa. The Athletic afirma que Arabia volverá a por el volante de 32 años en julio.

Invaluable

Desde si regreso ante Newcastle las cosas son claras. En apenas 9 partidos desde su retorno firma 2 goles y 11 asistencias. Gran parte de estas a Haaland pero por encima de todo para potenciar la lucha por defender el Triplete ganado en Estambul hace casi 12 meses. Mientras Kevin De Bruyne esté presente, será difícil verle junto a Erling y Julián en un mismo encuentro.

Haaland supera a Messi y CR7

Los cinco goles del noruego ante Luton Town no son un hito nuevo para nuestra generación, más si otro ejemplo más para entender como este ha llegado para romper todas las cifras posibles en cuanto a goles se refiere. Leo Messi, CR7, Mbappé, Falcao o Lewandowski ya lo hacen hecho antes, pero nunca en dos ocasiones y antes de sus 24 años. La maquina goleadora de Manchester, más afinada que nunca.