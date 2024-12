Guardiola y Manchester City no descartan el arribo de Kevin De Bruyne a la MLS de Messi

Manchester City volvió al triunfo en la Premier League, ya conoce a sus rivales en el Mundial de Clubes y ahora mira por el futuro de Kevin De Bruyne. El crack de Pep Guardiola supone la siguiente gran trama en un Etihad donde no se descarta que el belga sea rival de Lionel Andrés Messi a partir de julio del 2025. La fórmula es clara.

The Telegraph es quien indica como la posible renovación del belga en el Etihad se encuentra atascada. No es una información nueva en este sentido, más si el mejor motivo para entender como se viene moviendo un City Group que no quiere perder a Kevin De Bruyne en cuanto al conglomerado de clubes se refiere. Si Guardiola no le convence de seguir con 33 años, habrá ofertas.

El portal indica que el City Group le dará rienda suelta para elegir equipo si abandona Manchester. Melbourne City, Mumbai City, New York City, Montevideo City Torque, Troyes o Girona entre otros, surgen como posibilidades en esta ecuación donde por supuesto la entidad de la MLS es quien más expectativa generaría en estas fechas. Ver a Kevin De Bruyne por el soccer de los Estados Unidos no está ahora mismo descartado por el conjunto skyblue.

“Sé que se ha hablado mucho. Nunca ha habido problemas entre Pep y yo. Él sabe que he estado luchando con una hernia deportiva. Es doloroso e incómodo…Ha sido una lesión incómoda, un misterio y un enigma. Estoy mejorando poco a poco. Pude jugar una gran cantidad de minutos y no me sentí mal”, palabras del belga tras su gol ante Nottingham Forest y en medio de una serie de rumores de divorcio con Guardiola que ya han sido negados por ambas partes.

Messi podría volver a jugar en el estadio de los Yankees de Nueva York y ante Kevin De Bruyne: IMAGO

Recodemos que Pep ya renovó su contrato en el equipo y que habló de la necesidad de volver a las bases para un proyecto que apenas invirtió en verano. Guardiola espera por muchos millones en verano salvo derrota en el juicio con la Premier League. De momento afirma que cuenta con un Kevin De Bruyne que veremos si puede ir en 2025 a una MLS donde sería el bombazo de la temporada en cuanto a fichajes se refiere. El belga recordemos, no tiene agente y negocia el mismo sus contratos con quien ostenta sus servicios.

Números de Kevin De Bruyne en Manchester

Desde 2015 que el belga comanda los intereses de un equipo plagado de estrellas y con el que ha ganado todo lo que puede levantarse. 393 partidos, 103 goles, 169 asistencias y un total de 19 trofeos tanto nacionales como en el ámbito internacional, el conjunto de números que definen el legado que Kevin De Bruyne ya ha dejado en Manchester City.

A cortar con la crisis de Haaland en Manchester City

La realidad es que apenas dos goles en sus últimos 9 partidos suma el noruego por una Premier donde incluso ya no es el máximo goleador del certamen. Recuperar al Erling más letal es recuperar puntos para una campaña donde ahora mismo Manchester City es cuarto a 9 unidades del líder Liverpool.

