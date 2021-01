A Koeman le preguntaron por el interés del PSG en Messi y no se quedó callado

Hace unas pocas jornadas, acrecentando los rumores en relación al futuro de Lionel Messi, Leonardo, Director Deportivo del París Saint-Germain, sorprendió a todos al confirmar que la institución está siguiendo de cerca las principales novedades de La Pulga.

"Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del Paris Saint Germain. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o soñar con ello", manifestó el directivo del conjunto se la Ligue 1, generando una catarata de rumores en relación a ambas partes.

Este miércoles, en la previa del cruce por Copa del Rey ante Cornellà, Ronald Koeman recibió una consulta relacionada a los dichos de Leonardo. Haciendo mención a dos de las principales figuras del PSG, el neerlandés no se quedó callado e involucró a Neymar y Kylian Mbappé en su respuesta.

Dejando en claro que los cracks del fútbol siempre serán pretendidos en todas las instituciones, el DT manifestó: "Si a mí me preguntan de un interés por Neymar o Mbappé digo que sí. No sé qué puede pasar en el futuro, yo no puedo opinar sobre ellos. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es intentar la mejor plantilla posible".

Lee También