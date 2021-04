El presidente de la UEFA: "La Superliga es un escupitajo en la cara de todos los amantes del fútbol"

Era de esperarse. Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, levantó la voz y sin piedad disparó contra la creación de la Superliga Europea, un torneo que busca juntar a varios de los clubes más importantes del mundo para que compitan entre ellos divididos en dos grupos de 10, para luego enfrentarse los primeros puestos en duelos de eliminación directa.

"Son momentos dramáticos y cruciales. Empezamos este proyecto para modernizar el proceso de nuestras competiciones. Teníamos el apoyo de la ECA. Todos los clubes se clasifican por méritos, no como si fuera una tienda cerrada. Jugar en la Champions depende de resultados en el césped. El fútbol tiene que estar unido ante esta desgracia tras la postura de unos clubes con intereses particulares", comenzó diciendo.

Luego, siguió: "El mundo del fútbol está unido, los gobiernos están unidos, la sociedad está unida. Estamos de acuerdo en que la Superliga es un proyecto sin sentido. FA, La Liga, Serie A, FIFA, la FEF, Premier... todos están en contra de estos cínicos planes. No vamos a permitir este cambio. Los jugadores que participen en esta liga cerrada no podrán jugar con sus selecciones".

Por el mismo camino, agregó: "Nuestra Champions tendrá un crecimiento en ingresos y lo más importante, apuesta por la solidaridad de unos con otros. UEFA distribuye casi el 90% de sus ingresos al juego: canteras, fundaciones de niños, fútbol femenino. La Superliga piensa solo en el dinero, nosotros no. La UEFA cree en el crecimiento del fútbol".

Y cerró: "Queremos preservar los campeonatos domésticos, es el camino para clasificarse. Debe ser así y nunca va a cambiar. Estamos adaptando las competiciones europeas, pero lo principal no cambia: la solidaridad. Para algunos no existe la solidaridad, sólo sus bolsillos".

+Más del presidente de la UEFA:

- "He visto cosas muy graves en mi vida porque soy abogado, pero como ésta no había visto nunca nada igual. Cada uno ha dejado claro cómo es: Gazidis, Agnelli, Pedro López (Real Madrid)... La idea de la Superliga arrancó antes del COVID. Se viene barruntando desde hace tiempo por deseo de Florentino Pérez y Andrea Agnelli. Esto es narcisisimo, no tiene nada que ver con pandemias ni con nada más. Hablábamos con ellos y siempre nos pedían más tiempo".

- "Nuestra competición está abierta. La Superliga es una competición cerrada. No hablo de comunicados de organizaciones fantasmas, pero es una propuesta vergonzosa y egoísta. Es un escupitajo en la cara de todos los amantes del fútbol".

Lee También