Un ex Manchester City destrozó a Guardiola: "Me mató a mí y a mi confianza"

Pep Guardiola es uno de los entrenadores que ya dejó su huella en la historia del fútbol. Su inolvidable Barcelona y sus excelentes Bayern Múnich y Manchester City lo metieron en un selecto grupo de directores técnicos gloriosos.

El paso del español por el fútbol inglés es casi perfecto, habiendo ganado absolutamente todo a nivel local y, en la actualidad, volviendo a ser líder de la Premier League. Quizás, su única deuda a saldar es la de la Champions League, competencia que nunca volvió a ganar tras su salida del Barça.

Sin embargo, como pasa en todos lados, hay muchos casos de jugadores que no se llevaron bien con un entrenador, por más bueno que sea. Por el lado de Pep tampoco se da la excepción.

Angeliño, actual futbolista del Leipzig, habló en 'Bild' de su paso por el equipo inglés y reveló las malas sensaciones que le dejó Guardiola: "Me mató a mí y mi confianza. La confianza lo es todo y me juzgaron después de dos partidos de prueba, nunca volvió a darme una oportunidad".

El lateral de 24 años pasó por el City en 2015 y nunca logró ganarse la confianza de su compatriota español, cosa que sí logró con Julian Nagelsmann: "Hay una gran diferencia entre los dos entrenadores. Uno me dio confianza y me dejó jugar, el otro no. Se necesita ser valiente y Julian lo es".

En la última temporada, Angeliño llegó a la semifinal de la Champions y fue una de las revelaciones de la Bundesliga. Guardiola, por su parte, consiguió múltiples títulos con el Manchester City. Al final, todos tuvieron final feliz.

Lee También