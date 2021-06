Pónganlo en agenda: Antoine Griezmann le pone fecha a su llegada a la MLS

Si bien se encuentra disputando la Eurocopa 2020 con la Selección de Francia, el delantero Antoine Griezmann no oculta públicamente su deseo de jugar en la Major League Soccer (MLS), y nuevamente lo hizo saber a través de la prensa, previo al juego con Hungría.

El atacante conversó con el diario galo Le Figaro, donde reconoció su afición por dos disciplinas fuertes en Estados Unidos, como la NBA y la NFL, además de sentirse seguidor de la cultura de este país y dejó entrever, tal como lo hiciera en su autobiografía, que quiere dar sus últimos pasos como futbolista en Norteamérica.

"Amo este país, esta cultura, la NBA y el deseo de descubrimiento me guían, pero también tengo una familia que me encantaría terminar mi carrera allí", reconoció Griezmann para luego poner una fecha límite para llegar a la MLS... ¡Atención fanáticos del Barcelona!

Griezmann pone fecha a su llegada a la MLS



Sin embargo, y para decepción de todos, el arribo del goleador francés no se dará ahora, ya que tiene un vínculo de larga duración con los catalanes; pero el propio jugador ha dejado muy en claro que cumplendo este contrato, volará hacia Estados Unidos.

"Aún me quedan tres años. Tengo que estar atento a mi carrera, porque en cualquier momento puedo resbalar... Mi contrato con el Barcelona es hasta junio de 2024 y después de eso creo que será el momento adecuado para ir a Estados Unidos", aseguró Griezmann.

Eso sí, el delantero europeo deja muy claro que no llegará a la liga estadounidense por dinero, ya que "iría para ser bueno en el campo y ganar la MLS, no llegar cuando ya no tenga nada en las piernas y lucirme para nada en el campo".

Los números de Antoine Griezmann esta temporada en Barcelona:

