Si bien Barcelona está cerca de concretar el arribo de Rodrigo, delantero del Valencia, la prensa catalana sorprendió ayer al avanzar que Quique Setién le habría pedido a la directiva a un goleador extranjero que no tuviera pasado en La Liga para reemplazar al lesionado Luis Suárez.

Quien mejor encaja con estos requisitos, teniendo en cuenta el interés que también existió por él de parte de la directiva culé, es el atacante gabonés del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

Si bien Mikel Arteta no quiere perder a su goleador, al menos hasta que finalice la temporada, lo cierto es que el club Gunner no ha conseguido renovar el contrato del jugador, que vence en 2021, y no descarta la posibilidad de ingresar dinero por él antes que sea demasiado tarde.

A falta de solo tres días hábiles antes que cierre el mercado, que permanecerá abierto hasta las 23-59 del viernes 31 de enero, en Arsenal están esperando la avanzada final de Barcelona para llevarse a Aubameyang.

Y como para ir reduciendo los tiempos de las negociaciones ya habrían dado aviso, según publicó este miércoles el diario Sport, de que no dejarán salir al gabonés por menos de 60 millones de euros.

Desde Inglaterra consideran que las negociaiones entre el Barça y el Valencia por la cesión de Rodrigo Moreno está estancada y de esta forma se incrementarían las opciones de que la entidad azulgrana realice una oferta por Aubameyang.

