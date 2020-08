Arthur y su último adiós al Barcelona: "Despedirse siempre es difícil"

Culminada la historia del Barcelona en la temporada 2019/2020, Barcelona presentó este lunes su primera baja de cara a la próxima campaña: efectivizándose la transferencia llevada a cabo hace unas semanas con la Juventus, Arthur Melo se despidió de la afición Culé mediante un video emotivo publicado a través de sus principales canales de comunicación.

Hablando con el corazón, el ex hombre de Gremio comenzó: "Despedirse siempre es difícil, pero más aún dejando atrás un lugar que ya es mi casa. Una ciudad increíble que se queda por siempre en mi corazón, donde todos me apoyaron como un catalán más me mostraron una nueva cultura, me ayudaron a crecer como jugador y especialmente como persona".

Saltando al gran trato recibido por la plantilla profesional Blaugrana, el oriundo de Brasil continuó: "Me despido de un grupo de futbolistas impresionantes. Me siento muy afortunado de haber jugado junto a ellos, pero sobre todo agradecido por su apoyo como amigos".

"De una afición que me conquistó desde el primer día, me llenó de orgullo de ser Culé y defender uno de los escudos más importantes del mundo. Me demostró un cariño y respeto que nunca lo olvidaré", sumó Arthur, sin olvidarse del cariño brindado por parte de la afición de la institución de la Liga Española.

Exteriorizando un último adiós y asegurando que se retira de España llevándose un pedazo de Barcelona en su corazón, el futbolista cerró: "Hoy me toca decir adiós, pero llevándome un pedazo de todo lo que he vivido para siempre en mi corazón. Gràcies per tot, Barcelona".

