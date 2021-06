Barcelona: Pedri se perderá buena parte de la preparación para la próxima temporada

La Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso del Barcelona para recuperar a Pedri luego de una Eurocopa de Naciones donde se ha convertido en un fijo para Luis Enrique. A sus 18 años, el futbolista tendrá que hacer parte de una cita que le hará jugar casi 70 partidos en la temporada y que le llevará a perderse gran parte de la preparación de la próxima campaña.

Y es que la joven promesa de La Roja hará parte de la lista que buscará quedarse con el oro Olímpico en poco más de un mes en Tokio. Luis De La Fuente, entrenador de los españoles para los JJOO, confirmó la convocatoria del volante Culé, quien en caso de llegar a la final del torneo, se perderá buena parte de la próxima pretemporada bajo las órdenes de Koeman.

La competición olímpica de fútbol iniciará el próximo 22 de julio (11 días después de la final de la Euro) y acabará sobre el 7 de agosto, solo una semana antes de que Barcelona tenga que empezar una nueva Liga. Con 18 años, Pedri se prepara para un titánico final de temporada donde si bien el jugador ha sido clave para ir a Tokio, en su club no están para nada contentos con su desición.

La normativa, en contra del Barcelona

Tratándose de una competencia del COI (Comité Olímpico Internacional) y no de FIFA, Barcelona no podía hacer nada más que solicitar a la Federación su desconvocatoria de los Juegos. En caso de que fuese Zúrich quien dominase el torneo, los clubes no están obligados a prestar a los futbolistas, por lo que desde el Camp Nou hubieran tenido la última palabra.

En lo que vamos de temporada, el de Tenerife ha jugado 52 partidos Barcelona, cuatro con la sub 21 y ocho con la mayor. 64 que pueden convertirse en 67 si es que España llega a la final de Londres el próximo 11 de julio y en 70 con la fase de grupos en Tokio. ¿Cómo llegará desde lo físico tras su temporada más titánica?

Lee También