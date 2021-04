La respuesta de Koeman sobre la reunión del padre de Haaland con dirigentes del Barcelona

Ya fuera de la UEFA Champions League tras perder en octavos de final ante el Paris Saint Germain, el Barcelona se concentra en ver si puede dar el gran golpe en LaLiga teniendo también por delante la final de la Copa del Rey ante Athletic Bilbao que se jugará el 17 de este mismo mes.

Por el torneo local, Atlético Madrid marcha primero a cuatro unidades del conjunto culé, estando el Real Madrid a tan solo tres puntos pero con un partido más disputado. El conjunto de Ronald Koeman sabe que debe ganar todo lo que queda y esperar que los de Simeone sientan la presión un par de veces para poder dar vuelta la historia y conquistar una vez más el campeonato español.

En conferencia de prensa antes de enfrentar al Valladolid (el duelo será mañana) fue el DT quien habló sobre el hecho de que Lionel Messi y De Jong estén al límite de amarillas, pudiendo perderse el clásico del otro fin de semana: "Sabemos que esos dos jugadores están a una amarilla de la suspensión, pero no es momento de descansar ni por tarjetas ni por frescura. Siempre existe riesgo, pero los jugadores tienen que pensar que están a una tarjeta. Lo mejor es ir partido a partido", expresó.

Luego, le quisieron preguntar sobre la reunión del padre de Erling Haaland con dirigentes de la institución que se hizo pública, pero el entrenador dejó en claro estar enfocado en el corto plazo: "En el parón hemos hablado para tener reuniones con el presidente y su 'staff' para hablar sobre esta temporada y la que viene. Esto pasa en todos los clubes del mundo. No voy a hablar sobre jugadores que no son nuestros. Los fichajes dependerán de las posibilidades que tengamos, pero no me interesa lo que salga en la prensa".

Lee También