Mbappé sobre Messi y Cristiano Ronaldo: "Tienen mil millones de cosas más que yo"

A sus 22 años, Kylian Mbappé ya tiene doce títulos (uno de ellos es una Copa del Mundo con la Selección de Francia), registra más de 150 goles como profesional y es una de las máximas promesas del fútbol. Está claro que se espera mucho más de él y hasta lo ven como un casi seguro futuro ganador del Balón de Oro.

Sin embargo, el atacante del Paris Saint-Germain siempre mantiene los pies sobre la tierra y en su última entrevista se deshizo en elogios con quienes hoy son los dos mejores jugadores del mundo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quien, éste último, fue su confeso ídolo cuando era más pequeño.

"Cada vez que salgo a un campo siempre me digo a mí mismo que soy el mejor y, sin embargo, he jugado en terrenos donde estaban Messi y Cristiano. Son mejores jugadores que yo, tienen mil millones de cosas más que yo", manifestó en una entrevista con RMC Sport.

Además, agregó: "Pero en mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites y tratas de dar lo mejor de ti. Por supuesto, a veces la gente no lo entiende porque creo que quizás también hay esa barrera que se crea en relación a este tema, donde no se explica realmente qué es el ego".

Por último, sentenció: "Para la gente, el ego es simplemente no darle un penalti a un amigo, tener mejor salario que el jugador del equipo rival. No es solo eso, también es en la preparación. Es algo personal, superarse a uno mismo, va mucho más allá de esa cosa superficial de decir ‘yo yo, yo, yo’. Pero creo que hay bastante que decir al respecto". ¿Podrá alcanzar el nivel de Messi y CR7?

