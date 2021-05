Joan Laporta ya tiene decidido el futuro de Ronald Koeman

1-2, derrota en casa y adiós a LaLiga, así ha terminado la temporada en el Camp Nou para Barcelona. Tras una nueva frustración en unas 4 semanas para el olvido, el equipo Culé se despide por el título para dar inicio a un mes y medio con varios temas por resolver. Uno de estos justamente es la situación de Ronald Koeman, quien desde Cataluña aseguran que ya sabe la decisión que tomará Joan Laporta sobre su futuro.

“El futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barça se complica tras el mal final de temporada del conjunto azulgrana. El club catalán tiene decidido relevar al técnico holandés en un 99%”, marcaban desde Radio RAC sobre la última hora del futuro del DT. Tras una semana donde pudo sumar apenas 2 de los 9 puntos en juego dejando una imagen bastante parecida a la del inicio de campaña, Joan Laporta tendría ya tomada la decisión.

El 1% al que se amarra Koeman

Todo parece llevar a que los Culés tendrán un nuevo entrenador en la próxima campaña. Dicho esto, desde la radio catalana aseguraron igualmente que no será fácil conseguir un reemplazante para el cargo de Koeman. La renovación de Xavi con Al-Sadd, la ausencia de nombres importantes que se encuentren libres y la complicada situación económica del equipo harán que Joan Laporta tenga que hacer magia para darle a los barcelonistas un técnico que ilusione desde el principio.

La única chance con la que cuenta ahora mismo el holandés pasa justamente por que no se puede conseguir nadie mejor que el ahora mismo. Si bien la lista de preferidos por la afición es importante, cuesta pensar que nombres como Guardiola o Klopp renuncien a la estabilidad de la Premier para meterse de lleno en un proyecto que todavía no tiene forma. Si no aparece alguien con mayor capacidad que el holandés, este seguirá en el cargo.

