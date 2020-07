Bartomeu, presidente del Barcelona, sobre el VAR: "Parece ser que siempre favorece al mismo"

Ahora fue Josep Bartomeu, presidente del Barcelona, el que se sumó a la polémica por el uso de la tecnología en el fútbol español.

Ayer Real Madrid ganó por 1-0 con varios fallos arbitrales muy cuestionables en los que intervino la videoasistencia.

A su vez, horas más tarde, al conjunto culé le anularon un gol de Lionel Messi que también despertó muchos dudas.

"Esta es la mejor liga del mundo y el VAR no está dando la altura, es poco equitativo. Desde que pasó la época de confinamiento y algunos resultados no es equitativo, parece ser que siempre se favorece al mismo", comentó el dirigente tras la victoria de los suyos ante Villarreal.

Luego, agregó: "El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR".

Y cerró: "A pesar de que estos resultados no han sido buenos, por supuesto, sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales el VAR no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo y hay muchos equipos que se han visto perjudicados".

Ya en otra sintonía, sobre la continuidad de Messi, señaló: "No voy a dar detalles, pero él dijo muchas veces e infinidad ocasiones que va a dar su vida laboral por el Barcelona y no hay dudas de que siga en el club. Los detalles no los voy, no voy a explicar los detalles. Hay negociaciones, Leo Messi quiere seguir en el Barsa y acabar su vida profesional y le queda mucho tiempo".

