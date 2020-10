Bartomeu volvió a hablar del enojo de Messi: "Es bueno cabrearse"

En el mercado de pases anterior, Lionel Messi fue el protagonista principal. Es que el astro argentino comunicó su determinación de marcharse de Barcelona y estuvo muy cerca de hacerlo, pero finalmente terminó sellando su continuidad.

De todas maneras, el caos sigue reinando en la escuadra catalana: hay malestar entre los hinchas y también entre algunos jugadores como Gerard Piqué. Y el objetivo de las críticas principales es Josep María Bartomeu, el presidente.

Sin ir más lejos, en las últimas horas se barajó la posibilidad de que Bartomeu dimita al igual que su junta directiva. De todas maneras, este lunes, luego de la reunión pertinente, el máximo mandatario aseguró que seguirá en su cargo.

Pero eso no fue todo: al mismo tiempo, el propio Bartomeu volvió a referirse al tema Messi, brindando precisiones sobre lo que aconteció en el mercado de pases con el intento del argentino de 33 años de edad de marcharse.

"La prioridad era que Messi estuviera en el nuevo proyecto y decidí no afrontar una discusión dialéctica. Se me acusó de forzar su adiós para salvar las cuentas. Pues no, pusimos por delante los intereses del club y no queríamos reforzar a un rival directo. Tomamos una decisión aceptando el desgaste", comenzó señalando.

"Por el caso Messi nunca se me pasó por la cabeza dimitir. Para el Barcelona, para el club, el equipo, tener a Messi y que se retire aquí es la mejor opción para todos. El proyecto es muy interesante con jóvenes y veteranos como Messi y creo que con él vamos a ganar algún título esta temporada", profundizó.

"Entiendo las posturas de todo el mundo porque empatizar es importante. En el caso de Messi es bueno cabrearse porque no es bueno aceptar derrotas y todos nos hemos cabreado pero había una fecha límite para que anunciara si seguía o no de forma unilateral. No lo hizo y aquí está. Todos queremos que se retire en el Barcelona", concluyó.

Lee También