Bartomeu sobre el coronavirus: "Barcelona es el club más afectado del mundo"

Cuando Andrés estaba en la Masía se conocieron por primera vez. Pep le entregó un premio e Iniesta se largó a llorar. Luego la vida los volvió a cruzar. El alumno superó al maestro gracias a las enseñanzas del propio maestro. Y juntos cambiaron por siempre la historia del fútbol. Respeto ��

