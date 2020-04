Casi el doble que Inter: así es el contrato que le ofrece Barcelona a Lautaro Martínez

Lautaro Martínez es, sin dudas, una de las mayores promesas del fútbol sudamericano: en su segunda temporada en Europa, ya Barcelona ha puesto sus ojos en él y no ha sido el único grande en sondearlo. No obstante, sí es el club que más ha hecho para llevárselo en el próximo mercado de pases, que hoy está en suspenso por el coronavirus como toda la temporada que todavía resta por jugarse.

Debutó en 2015 con la camiseta de Racing, a los tres años fue vendido al Inter por más de veinte millones de euros y ahora está en boca de todos por ser uno de los grandes goleadores que tiene la Serie A de Italia. Todo pasó muy rápido para el Toro, que además se ha consolidado como titular de la Selección Argentina de Lionel Scaloni, donde también se ha asociado de la mejor con Lionel Messi en la Copa América 2019 de Brasil.

Ahora el Barcelona está de él y desde Europa reportan que le tiene preparado un contrato que él no podría rechazar y que Inter no podría igualar. Los de Quique Setién necesitan cuanto antes un centrodelantero para reemplazar a Luis Suárez, quien se lesionó a comienzo y mitad de la temporada. La contratación de Martin Braithwaite, en el cierre del mercado de pases, ha sido un manotazo de ahogado por parte de un club que hace muchas temporadas que no ficha como demanda su historia.

El contrato que le ofrecería Barcelona a Lautaro Martínez según @tuttosport:



�� 7 M de euros por año

�� 5 años con opción de 2 más (2027)

�� Casi el doble de lo que ofrece Inter para renovar (4 M) pic.twitter.com/UQUfm7wsc6 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 1, 2020

Según informó Tuttosport, el club azulgrana le ofrecería un contrato por cinco años, con la posibilidad de prolongarlo por dos más (sería hasta mediados de 2027), pero lo más seductor para el atacante argentino sería su nuevo salario: cobraría siete millones de euros netos por temporada. Realmente un paso gigante para su carrera profesional. Desde Italia se hicieron eco que la cifra es incomparable para los números que maneja el conjunto de Milán.

Para tomar dimensión, hoy el Toro gana dos millones de euros, pero lógicamente Inter le quiere renovar para intentar que se queda en el club por varias temporadas más. ¿Cuánto le ofrece? Cuatro millones de euros. Sí, casi la mitad de lo que le propondría ganar Barcelona por las próximas cinco temporadas. Parece que una vez que termine la cuarentena, Lautaro deberá elegir y será crucial para su carrera profesional.

Lee También