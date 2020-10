Contundente editorial en El Chiringuito: "¿Confía Zidane en su plantilla?"

Aunque pocos lo esperaban y todos los pronósticos estaban en su contra, Shakhtar Donetsk le propinó un gran cachetazo al Real Madrid en lo que fue el debut de ambos en Champions League. El equipo ucraniano, castigando al conjunto Merengue por sus errores, terminó imponiéndose por 3 a 2 y dio el batacazo de la primera fecha de La Orejona.

�� "Zidane no va a cambiar. O ganará con sus jugadores o caerá con ellos."



�� "Con esta filosofía ha ganado tres Champions y dos Ligas en el Madrid".



Como era de esperarse, pese a la reacción propuesta por el equipo de la Liga Española en el segundo tiempo, las críticas dirigidas al equipo de Zinedine Zidane no tardaron en llegar. Este jueves, a través de su clásica editorial ante las cámaras de El Chiringuito, quien puso su grito en el cielo fue nada más ni nada menos que Josep Pedrerol.

"Tras la debacle de ayer, hay que hacerse varias preguntas: ¿Quiere seguir Zidane? ¿Será capaz de sacar esto adelante? ¿Confía en su plantilla?", abrió el conductor español, que posicionó al francés como una de las víctimas del delicado momento que el club vive.

Continuando con su pequeño monólogo, el periodista agregó: "Su imagen en la sala de prensa no invita al optimismo. Otra vez diciendo que todo es culpa suya, otra vez salvando a los jugadores. Yo me hago otra pregunta... ¿merecen algunos de esos jugadores la defensa de Zidane? No".

A modo de cierre, valorando el gesto de Zizou al ponerse como el principal responsable de la derrota, Josep culminó: "Pero Zidane no va a cambiar. O ganará o caerá con ellos. Todos están en un barco que se puede hundir, pero ojo que puede reflotar. Con esa filosofía, Zidane ha ganado tres Champions y dos Ligas".

