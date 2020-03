Cristiano Ronaldo rompió la cuarentena junto a su esposa e hijos

La polémica ya está instalada y todo por unas fotos que empezaron a circular de Cristiano Ronaldo y su familia. El astro portugués pasó de ser elogiado por su accionar contra la pandemia a estar en el foco de la polémica.

Hoy se conocieron fotos de él junto a Georgina Rodríguez paseando por las calles de Portugal junto a dos de sus hijos. Una imagen que generó mucho repudio en las redes sociales.

En dicho país la cuarentena no es tan severa como en otros. Está permitido salir a correr o entrenar, además de ir a comprar y trabajar, en los casos de que sean algo esencial.

Lo que hizo el futbolista de Juventus no está dentro de las excepciones. El delantero rompió la cuarentena y puso en riesgo a sus hijos más chicos.

Cristiano Ronaldo salió a pasear por Portugal junto a su familia en plena cuarentena.

CR7 todavía no se expidió sobre el tema y se cree que no emitirá ningún comentario al respecto. No suele contestar en sus redes sociales a las polémicas que se generan alrededor de él.

Por ahora, solo se sabe que no fueron detenidos ni demorados por la policia del lugar. Cristiano y su familia se encuentran aislados en Madeira, ciudad en la que nació y se crió. Están junto a la madre del jugador que se recupera de un ACV.

