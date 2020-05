De Bruyne piensa en irse del Manchester City si no juega Champions

Antes que se expanda el coronavirus en prácticamente todo el mundo y obligue a la detención de todas las actividades no esenciales -lógicamente dentro de las que se encuentra el fútbol-, Manchester City había recibido una histórica sanción por parte de UEFA por incumplir las normas del Fair Play Financiero. A mediados de febrero, el ente madre del fútbol europeo le había suspendido al club inglés por dos años de jugar competiciones continentales.

Fue antes que los Ciudadanos ganen un partido histórico en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions y todavía más antes en el tiempo que se suspendan los torneos debido al COVID-19. Desde UEFA siguen con la idea de terminar la temporada 2019/20 y no caer en las recientes decisiones de Holanda y Francia, que suspendieron los certamenes.

En las últimas horas, Kevin De Bruyne habló sobre su futuro en el City en una entrevista con HLN, donde justamente le preguntaron por la incertidumbre que genera en los futbolistas del club inglés el hecho de no jugar Champions la temporada 2020/21: "Dos años sin fútbol europeo serían muy largos. El club nos ha dicho que va a apelar y que está casi cien por ciento seguro de que tiene razón".

Además, agregó respecto al futuro: "Por eso estoy esperando ver qué pasará. Confío en mi equipo. Una vez hecha la declaración, revisaré todo. Dos años serían muy largos. En el caso de ser un año podría verlo. No voy a dejar que mi decisión dependa de lo que haga Pep. Por supuesto, ya he trabajado con otros entrenadores y cuando Pep se va, tengo que seguir trabajando con alguien más".

Por último, igualmente se manifestó muy contento con el City: "En los últimos años, y antes también, ha habido muchos equipos que han preguntado. Pero para ser honesto, estoy muy feliz con City. Juego para uno de los mejores equipos del mundo, juego en Inglaterra, la liga más competitiva, y eso me gusta. Sigue siendo un desafío ser el mejor y yo también lo necesito. Lo que viene, viene. Pero no es que haya tratado de abandonar City en esos cinco años. También me he mantenido tranquilo para mis transferencias anteriores. Nunca he tenido ningún problema y siempre he esperado mi momento".

