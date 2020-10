Dest reveló cómo conoció a Messi y fue épico: "No entendí nada de lo que dijo"

Lejos de poder fichar a la estrella del Lyon, Memphis Depay, o al quinto central del Manchester City, Eric García, Sergiño Dest fue el último refuerzo anunciado para la nueva temporada del Barcelona.

Fueron presentados Trincão y Pedri, quienes habían sido oficialmente confirmados como nuevos futbolistas azulgranas en enero, pero hasta el final de la temporada pasado habían estado en sus equipos.

Dest llegó procedente del Ajax y ya el domingo pasado debutó con Barcelona al ingresar por Jordi Alba contra Sevilla. No obstante, lo mejor no fue eso.

En una entrevista con NOS, Dest respondió sobre cómo fue su primera conversación con Lionel Messi, Diez y capitán del equipo.

"Hoy vi a todos, a Messi también. Messi no habla en inglés, pero fue muy especial conocerlo. Si soy honesto, no sé lo que me dijo, pero mientras ambos sonreíamos, todo debe estar bien, ¿no?", contó entre risas.

¡Un genio!

Lee También