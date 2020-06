Director deportivo del Inter: "No existe la voluntad de vender a Lautaro"

Adriano supo ser uno de los mejores delanteros del mundo. Y tenía potencial para ser el mejor jugador del mundo por muchos años. Pero su padre falleció, se rodeó de malas influencias y su carrera cayó en picada. ¿Cómo encontró la felicidad? Volvió a Brasil y se retiró del fútbol. �� "Entendí lo mal rodeado que estaba. Amigos que sólo me llevaban de fiesta, con mujeres, alcohol y sin pensar en nada. Renuncié a los millones, pero compré la felicidad”, explicó tiempo después. ¿Tomó una buena decisión? Sólo él lo sabe... . Qué placer fue verte jugar, Emperador ������

