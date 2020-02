Pese a que lentamente parecen encontrarse con mayor frecuencia en el campo de juego, desde España continunan asegurando que Lionel Messi no confía en Antoine Griezmann.

Mediante las cámaras del Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol se hizo eco de los supuestos dichos del ex Atlético Madrid afirmando que no está del todo a gusto en su nuevo club y agregó: "Griezmann lo ha pasado mal en Barcelona, no hace falta que lo digan en Francia para saberlo".

Manifestando los principales momentos en los que La Pulga se distanció del Principito, el periodista prosiguió: "Su primera negativa al Barcelona a través de un documental no gustó a Messi, y que Bartomeu fichase a Griezmann en vez de a Neymar tampoco".

Manifestando que "el francés ha hecho todo lo posible por integrarse" en su nuevo hogar, el conductor exteriorizó que el futbolsita en cuestión contó con la ayuda de nada más ni nada menos de "Luis Suárez y su amigo Godín también desde la distancia".

Dejando de lado algún tipo de discrepancia personal entre ambos, Pedrerol trasladó el inconveniente a un tema deportivo y cerró: "Messi no confía en el fútbol de Griezmann, y punto".

Lee También