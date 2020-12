El hermano de Kroos criticó a Messi: "No pertenece al Top-3"

El pasado jueves, adaptándose a las exigencias impuestas, FIFA llevó a cabo la entrega de los premios The Best de una forma más que especial: buscando evitar conglomerar a las principales figuras del mundo fútbol en un mismo lugar, la casa madre del fútbol optó por dialogar con las mismas de forma virtual.

Cerrando la ceremonia entregando el premio al Mejor Jugador de la FIFA durante la última temporada, la Federación Internacional valoró el trabajo llevado a cabo por Robert Lewandowski y Gianni Infantino le otorgó el trofeo al artillero polaco.

Haciéndose eco de la noticia en cuestión y de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron quienes completaron el podio, Felix Kroos, hermano de Toni, exteriorizó que a su criterio La Pulga no merecía estar entre los mejores 3 y marcó: "Lewandowski se lo merece, absolutamente. Pero, para mí, Messi no pertenece al top-3, porque creo que no lo hizo bien este año".

El familiar del crack del Real Madrid, por otra parte, valoró el esfuerzo llevado a cabo por el entrenador del Bayern Múnich, quien fue derrotado por Jürgen Klopp en la lucha por coronarse en el rubro de Mejor DT, y afirmó: "Hansi Flick es uno de los personajes de 2020, no solo convirtió a su equipo en triple ganador, si no que ha arrasado a todos los equipos y rara vez han marcado menos de cuatro goles".

Lee También