El mensaje de Cuadrado en Instagram tras perder la final de Coppa Italia

Luego de perder la final contra Napoli, Juan Guillermo Cuadrado dejó ver toda su cara de decepción cuando la transmisión oficial del partido lo enfocó a él, junto con Crisitiano Ronaldo y Paulo Dybala, viendo como el equipo rival levantaba el trofeo de campeón.

A pesar de ese revés, el futbolista cafetero no tardó en reportarse en las redes sociales para dar un mensaje de ánimo a todos los hinchas de la Juventus. Aunque él quería ganar un título más y sumarlo a su palamarés personal, esta vez no fue. A pesar de eso, Cuadrado no pierde la esperanza y ya comenzó a pensar en el desenlace final de la Serie A y su objetivo máximo de poder ganar una Champions League con la 'Vecchia Signora'.

Este fue el mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras perder la final de la Copa de Italia:

En este partido, Juan Guillermo Cuadrado fue titular, luego de que en la semifinal con el AC Milan arrancara de suplente y solo viera acción hasta los minutos finales de compromiso. Contra Napoli, fue desde el inicio y estuvo en cancha hasta el minuto 85. Durante ese tiempo, ofició como lateral derecho y luego, cambiando la estrategia, Sarri lo puso a jugar de extremo en el segundo tiempo aunque la variante táctica no surtió mucho efecto.

Juan Guillermo Cuadrado en la final de la Coppa Italia // Getty Images.

Lee También