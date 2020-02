Si bien Jeison Murillo pudo completar todo el partido que terminó con victoria 2-1 del Celta contra el Sevilla, acabó el partido con una lesión que lo obligó a realizarse exámenes médicos.

A través de un comunicado oficial, el club dio a conocer cuál fue el grado de la lesión del colombiano, justo cuando empezaba a ganar continuidad con el equipo.

"La resonancia magnética realizada por los servicios médicos del RC Celta al central Jeison Murillo confirma el diagnóstico inicial, esguince leve en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha", se leyó en el informe publicado este martes.

Sobre el tiempo de recuperación que demandará la lesión del colombiano, se agrega: "Los servicios médicos celestes valorarán su evolución en los próximos días para determinar si podrá estar disponible para el partido del próximo domingo en el Santiago Bernabéu".

El final del comunicado es alentador para Murillo, pues no se descarta que su lesión no sea impedimento para que enfrente al Real Madrid y que, por ende, no lo haga perderse ningún partido.

Hasta el momento, Murillo ha participado en cuatro partidos de Liga con Celta en lo que va del año, lo que da la pauta de que es considerado titular por el entrenador Óscar García.

