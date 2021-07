En medio de las críticas, Gary Neville bancó a Inglaterra tras la final de la Eurocopa

La derrota de Inglaterra a manos de Italia en la final de la Eurocopa en Wembley este domingo desató una ola de críticas sobre el equipo que dirige Gareth Southgate. El conjunto que hizo de local en el mítico estadio londinense cayó por penales en lo que hubiese sido la obtención de la primera copa continental en la historia para la Selección Inglesa.

Gary Neville, histórico lateral derecho de Manchester United y ex integrante del seleccionado inglés, bancó a los dirigidos por Southgate luego de lo que fue la derrota en la final. "Creo que hemos sido brillantes en el torneo, pero no pudimos superar esa línea, ese último obstáculo. Eso no es una crítica a los jugadores porque lo dieron todo", comentó el ex defensor en Sky Sports.

Una de las líneas de críticas más leídas en estas horas es que Inglaterra no soltó todo su poderío ofensivo, pero Neville quedó conforme con los planteos de Southgate: "Encontró la forma de llegar a la final. A veces, a todos nos gusta ser puristas y queremos que él encuentre la manera de enfrentar a todos esos jugadores de ataque, pero no creo que Inglaterra hubiera llegado a la final si hubiera ido golpe a golpe con algunas de las naciones con las que se encontraron por el camino".

El exdefensor inglés resaltó el ambiente que se creó en el país británico durante la Eurocopa: "Ha sido absolutamente asombroso. Han hecho a todos orgullosos. Era todo lo que necesitaba este país. Esos chicos nos han unido, han sido representantes de este país".

Neville vistió la camiseta de Manchester United durante 19 años donde ganó 31 títulos, incluyendo 12 Premier League, 2 Champions League, una Intercontinental y un Mundial de Clubes. Con la Selección Inglesa disputó los Mundiales 1998 y 2006, además de haber formado parte del plantel que se colgó la de bronce en la Eurocopa 1996.

