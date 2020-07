En un minutazo, Mr. Ego explicó por qué Chuty y Skone se fueron de FMS

Esta tarde se reanudó la actividad profesional del freestyle con la vuelta de la FMS España.

Con muchas caras nuevas, el campeonato ibérico nos regaló batallones en su primera fecha.

En un choque de estilos, Tirpa logró vencer a Mr. Ego en la tercera contienda de la jornada.

Sin embargo, el derrotado regaló un minutazo libre hablando del dinero y dando a entender el por qué de la salida de Chuty y Skone.

"Como bien sabéis vine por el dinero, y cuando que he venido por el dinero no lo digo más que nada por ser Mr. Ego, ¿habéis escuchado? He venido por el dinero: ya tenéis la respuesta de por qué los otros dos se fueron", lanzó.

El madrileño y un gran freestyle que no le permitió quedarse con el choque, pero que dejó en claro sus intenciones en la liga.

