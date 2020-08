Es oficial: la Premier League anunció su fixture para la temporada 2020/2021

Yendo en contra de la corriente instalada en su momento por ligas como la de Francia y los Países Bajos, la Premier League, pese a la pandemia mundial instalada y el parate forzado del futbol, tomó la decisión de esperar con cautela por las principales novedades en torno a la batalla encaminada contra el COVID.

Reanudando sus actividades y continuando con su temporada 2019/2020 a puertas cerradas, la competencia inglesa, con el correr de las fechas, conoció a su tan esperado campeón: Liverpool. Los Reds, de la mano de una campaña histórica, se coronaron como los nuevos dueños del certamen doméstico.

Este jueves, luego que se filtrasen en distintos portales algunos detalles en torno a la próxima historia, la Premier oficializó a través de sus canales de comunicación el fixture de lo que será la temporada 2020/2021, la cual contará con la flamante participación de los ascendidos Leeds United, West Bromwich y Fulham (reemplazarán a Norwich City, Watford y Bournemouth, equipos que descendieron).

Según dio a conocer la casa madre del fútbol inglés, la pelota volverá a rodar en el país el próximo 12 de septiembre con un total de seis encuentros: Crystal Palace vs. Southampton, Fulham vs. Arsenal, Liverpool vs. Leeds Utd, Spurs vs. Everton, West Brom vs. Leicester City y West Ham vs, Newcastle Utd.

✔ El que más ganó.

✔ El que menos perdió.

✔ El que menos goles sufrió.

✔ El que más diferencia de gol ostentó.

✔ El que mejor jugó.

✔ El que dominó de principio a fin.



Liverpool campeón de la Premier League por primera vez en su historia. El rey del fútbol inglés ���� pic.twitter.com/sRUmzsuvMC — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 25, 2020

La acción continuará el 14 de ese mismo mes con dos cotejos más: Brighton And Hove vs. Chelsea y Sheffield United vs. Wolverhampton. Es importante destacar y tener en cuenta que los cruces Burley vs. Manchester United y Manchester City vs. Aston Villa, también correspondientes a la primera jornada, se encuentran postergados y a la espera de la confirmación con respecto a la fecha en la que se llevarán a cabo.

+ El fixture completo de la Premier League

