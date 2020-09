Eto'o, contento que "su hijo Messi" se haya quedado en el Barcelona

Habiendo surgido de las divisiones inferiores del Barcelona, Lionel Messi se dio el lujo de compartir cancha con un sinfín de cracks a lo largo de su ciclo como futbolista de la institución de la Liga Española. En el último mercado de pases, sin embargo, esa conexión que La Pulga tenía con el club Blaugrana entró en crisis y estuvo a punto de culminar en un divorcio.

Sin embargo, recapacitando y buscando lo mejor para su familia, el astro argentino eligió quedarse en el elenco Culé en vistas al inicio de la temporada 2020/2021, la cual sin lugar a dudas será exigente y pondrá a prueba la reestructuración que la directiva del Barça prometió.

Haciéndose un lugar entre las figuras que estuvieron en la presentación de la nueva campaña de LaLiga, Samuel Eto'o, ex compañero del astro rosarino, se hizo eco de la novedad en cuestión y aseguró: "Estoy feliz, porque mi hijo Messi se ha quedado en su casa".

Explicando que Lionel necesita de compañeros más exquisitos, el camerunés continuó: "Pero en el Barça necesitamos otros jugadores con ADN blaugrana, Messi solo no es suficiente. En el mercado hay que buscar jugadores al estilo tiki-taka y no box to box".

Destacando a Andrés Iniesta como "el mejor jugador con el que jugó", el ex futbolista posicionó su foco de atención sobre Sergio Busquets y cerró: "Me gustaría volver a ver a Busquets a su máximo nivel, porque cuando está en él, el Barça siempre gana títulos y el año pasado no lo estuvo".

