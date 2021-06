Eurocopa 2021 | Guía completa: cuándo es el partido inaugural, calendario, encuentros destacados, estadios y ciudades

UEFA sabía que había que romper el molde para el aniversario número 60 de la primera Eurocopa de Naciones. Si bien la pandemia postpuso el torneo 12 meses, el muchas veces considerado un Mundial sin sudamericanos ha llegado para darnos un mes del fútbol de más alto nivel.

Italia y Turquía abrirán esta noche en Roma una nueva edición de la Euro. Una donde tendremos 24 equipos, 11 sedes y partidos que desde el primer día llamarán la atención de todo el planeta. El ganador será consagrado en Wembley el próximo 11 de julio.

Grupos

UEFA decidió ampliar los cupos para que otros 8 equipos puedan llegar y así conformar los 6 grupos en una Eurocopa donde los primeros dos de cada zona y cuatro mejores terceros se meterán los octavos de final. Estas son las zonas. 36 de los 51 partidos del torneo, les tendremos en estas zonas.

A: Italia, Turquía, Gales, Suiza.

B: Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia.

C: Ucrania, Países Bajos, Austria y Macedonia del Norte.

D: Inglaterra, Croacia, República Checa y Escocia

E: España, Suecia, Polonia y Eslovaquia.

F: Alemania, Portugal, Francia y Hungría.

Fixture Eurocopa

FECHA 1

11 de junio: Italia vs. Turquía.

12 de junio: Gales vs. Suiza. Dinamarca vs. Finlandia. Bélgica vs. Rusia.

13 de junio: Inglaterra vs. Croacia. Austria vs. Macedonia del Norte. Países Bajos vs. Ucrania.

14 de junio: Escocia vs. República Checa. Polonia vs. Eslovaquia. España vs. Suecia.

15 de junio: Hungría vs. Portugal. Francia vs. Alemania.

16 de junio: Finlandia vs. Rusia.

FECHA 2

16 de junio: Turquía vs. Gales. Italia vs. Suiza.

17 de junio: Ucrania vs. Macedonia del Norte. Dinamarca vs. Bélgica. Países Bajos vs. Austria

18 de junio: Suecia vs. Eslovaquia. Croacia vs. República Checa. Inglaterra vs. Escocia.

19 de junio: Hungría vs. Francia. Portugal vs. Alemania. España vs. Polonia.

FECHA 3

20 de junio: Italia vs. Gales. Suiza vs. Turquía.

21 de junio: Macedonia del Norte vs. Países Bajos. Ucrania vs. Austria. Finlandia vs. Bélgica. Rusia vs. Dinamarca.

22 de junio: Croacia vs. Escocia. República Checa vs. Inglaterra.

23 de junio: Eslovaquia vs. España Suecia vs. Polonia. Alemania vs. Hungría. Portugal vs. Francia.

OCTAVOS DE FINAL

Llave 1: 2.° Grupo A vs. 2.° Grupo, 26 de junio. Johan Cruyff, Ámsterdam.

Llave 2: 1.° Grupo A Partido 37 2.° Grupo C, 27 de junio. Wembley Stadium, Londres.

Llave 3: 1.° Grupo C Partido 40 3.° Grupo D/E/F, 27 de junio. Puskas Arena, Budapest.

Llave 4: 1.° Grupo B Partido 39 3.° Grupo A/D/E/F, 28 de junio. La Cartuja, Sevilla.

Llave 5: 2.° Grupo D Partido 42 2.° Grupo E, 28 de junio. Parken Stadium, Copenhague.

Llave 6: 1.° Grupo F Partido 41 3.° Grupo A/B/C, 29 de junio. Arena Nationala, Bucarest.

Llave 7: 1.° Grupo D Partido 44 2.° Grupo F, 29 de junio. Wembley Stadium, Londres.

Llave 8: 1.° Grupo E Partido 43 3.° Grupo A/B/C/D. Hampden Park, Glasgow.

CUARTOS DE FINAL

Llave 1: ganador partido 41 vs. ganador partido 42, 2 de julio. Estadio Krevtovski, San Petersburgo.

Llave 2: ganador partido 39 vs. ganador partido 37, 2 de julio. Allianz Arena, Múnich.

Llave 3: ganador partido 30 vs. ganador partido 38, 3 de julio. Olímpico de Bakú, Azerbaiyán.

Llave 4: ganador partido 43 vs. ganador partido 44, 3 de julio. Olímpico de Roma, Roma.

SEMIFINALES

Llave 1: ganador partido 46 vs. ganador partido 45, 6 de julio. Wembley Stadium, Londres.

Llave 2: ganador partido 48 vs. ganador partido 47, 7 de julio. Wembley Stadium, Londres.

FINAL

Ganador llave 1 vs. llave 2, 11 de julio. Wembley Stadium, Londres.

Estadios y sedes Olímpico de Roma, Italia: 72.000 espectadores. Olímpico de Bakú, Azerbaiyán: 69.000 espectadores. Parken Stadium, Copenhague, Dinamarca: 42.000 espectadores. Estadio Krevtovski, San Petersburgo, Rusia: 67.000 espectadores. Hampden Park, Glasgow, Escocía: 51.000 espectadores. Wembley Stadium, Londres, Inglaterra: 90.000 espectadores. La Cartuja, Sevilla, España: 57.000 espectadores. Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Holanda: 53.000 espectadores. Allianz Arena, Múnich, Alemania: 75.000 espectadores. Arena Nationala, Bucarest, Rumanía: 54.000 espectadores. Puskas Arena, Budapest, Hungría: 68.000 espectadores. Tabla histórica de goleadores y ganadores Eurocopa Alemania y España lideran el historial con tres conquistas cada uno. Francia ostenta dos, mientras que: Italia, Republica Checa, Portugal, Holanda, Dinamarca y Grecia, acumulan un trofeo cada una. En cuanto a los máximos goleadores, Cristiano Ronaldo con 9 iguala el récord de Michel Platini, mientras que Alana Shearer de Inglaterra, completa el podio con 7. ¿Quién se queda con la Eurocopa de Naciones?

