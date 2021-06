Eurocopa: temor por los 4 positivos de las últimas horas

Sergio Busquets fue el primer jugador en dar positivo en coronavirus en lo que es la previa de una Eurocopa de Naciones donde crecen los interrogantes. Con el torneo a solo unos pocos días de iniciarse, dos burbujas parecen haberse roto. ¿Qué marcas las normas de UEFA y cómo harán para seguir adelante con la competición?

“La RFEF lamenta comunicar que el defensa central Diego Llorente ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas. El futbolista abandonará esta noche la concentración de la selección nacional”, comentaba la Federación Española de Fútbol sobre el segundo caso de coronavirus en su concentración del norte de Madrid.

Por su parte, Suecia ha comunicado que también han aparecido casos en su plantel. Dejan Kulusevski y Mattias Svanberg han tenido que abandonar la convocatoria de los nórdicos a solo 6 días de su debut justamente contra España. Ambas selecciones seguirán realizando PCR para evitar una mayor propagación del virus, aunque también se maneja el escenario de vacunar a los jugadores de La Roja.

48 horas para convocar nuevos jugadores

Las normas de la UEFA son claras. Se necesitan 13 jugadores negativos para disputar un encuentro y si no se tienen, el partido puede ser aplazado hasta dos días. En caso de no poder juntar el mínimo de futbolistas se dará como resultado del choque un 0-3 en contra de quien no pueda presentarse.

Por otro lado, el máximo ente del fútbol europeo permitirá que los seleccionadores convoquen nuevos futbolistas a falta de 48 horas para su debut en la Euro. Algo que España ya ha empezado a hacer con el llamado a 4 futbolistas de LaLiga como Brais Méndez o Raúl Albiol. Tras el primer encuentro, no se podrá cambiar la lista definitiva.

La ruptura de dos de las burbujas de la Euro han generado un sinfín de criticas hacía UEFA por su intención de realizar el torneo en 12 sedes distintas. Apuntan contra Ceferin por no reunir a todas las selecciones en una misma ciudad y crear una sola burbuja que sea más manejable en todos los sentidos. El no haber copiado los hecho en Lisboa durante la Champions de la temporada pasada, tiene al ente en el ojo del huracán.

Lee También