Eurocopa: los onces que podrían utilizar Inglaterra y Alemania en el clásico del viejo continente

El último día de los octavos de final de la Eurocopa de Naciones abrirá con uno de los platos fuertes que puede entregar el fútbol de selecciones en el viejo continente. Inglaterra y Alemania se verán las caras en Wembley por un lugar en los cuartos de final, al igual que lucharán por desempatar un historial que ahora mismo les tiene 13-13.

Será el trigésimo tercer enfrentamiento entre dos viejos conocidos. Británicos y germanos se las han gastado a lo largo de la historia y esta tarde, buscarán revancha. Los locales quieren redimirse de aquella dolorosa eliminación por penales de la Euro 96 en el viejo Wembley, mientras que seguro que Low y sus pupilos siguen teniendo en el recuerdo aquel gol fantasma en el 66 que daría a los de las islas su único Mundial. Por todos los condimentos, nos espera un partidazo.

Los onces que se manejan en la previa

Southgate no cambiaría de gran manera sus planes. Solo la entrada de Maguire se prevé en un equipo que ahora mismo es el único que mantiene invicto su arco. De esta manera, Inglaterra saldría con Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling y Harry Kane para medirse con Alemania.

En frente, se espera que Low no toque tampoco su idea a pesar de los negativos rendimientos y resultados de una Alemania que hoy, puede tener el último partido del entrenador que le sacase campeón de Mundo en Brasil. Si no hay grandes sorpresas, Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller y Gnabry integrarían un once que quiere otra vez amargarle la vida a los ingleses.

El ganador se medirá con quien avance entre Suecia y Ucrania 3 horas más tarde. Se juega el vigésimo clásico de selecciones en el viejo continente con muchos pendientes entre dos equipos que todavía no alcanzan esa velocidad crucero que les permita ser candidatos. ¿Quién se mete en cuartos de la Euro?

