Florentino Pérez, lapidario: "Cristiano Ronaldo no volverá a Real Madrid"

Entre 2009 y 2018, Cristiano Ronaldo defendió la camiseta de Real Madrid. Y lo hizo de una forma totalmente espectacular, transformándose en uno de los jugadores más determinantes de toda la rica historia del elenco Merengue. El astro portugués brilló de principio a fin y fue parte en la conquista de una gran cantidad de títulos inolvidables.

Pero todo llega a su fin y la historia de Cristiano Ronaldo con la Casablanca lo hizo cuando apareció Juventus en escena. La Vecchia Signora tentó al campeón de la Eurocopa 2016 con el seleccionado portugués y lo terminó contratando a cambio de nada más ni nada menos que 105 millones de euros. Una gran tristeza para todos en Real Madrid.

De todas maneras, si bien los de Turín pisaron fuerte en el ámbito doméstico, Juventus no pudo concretar los objetivos a nivel continental. Y la paciencia de Cristiano Ronaldo se fue agotando. Por ello, ya con 36 años de edad, el portugués empezó a barajar fuertemente la posibilidad de efectuar un nuevo cambio de aires. Y Real Madrid apareció como opción.

En ese contexto, este lunes, Florentino Pérez, máximo mandatario del elenco Merengue, le brindó declaraciones a 'El Chiringuito TV' y allí fue consultado sobre la posibilidad de la vuelta de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, él fue lapidario: "No volverá porque tiene contrato con la Juventus y ya no tiene sentido. Lo quiero mucho, nos ha dado mucho pero no tiene sentido que vuelva".

❌"CRISTIANO NO VOLVERÁ al REAL MADRID"❌



¡Atención a FLORENTINO PÉREZ, en EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/cCvBUndAoz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

Lee También