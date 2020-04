Francia, que tiene casi 15.000 muertos por coronavirus, extendió su cuarentena

El coronavirus dio sus primeros pasos en el territorio chino pero, cuando muchos pensaban que no saldría del continente asiático, lo cierto es que no demoró en desembarcar en Europa. Los más afectados en un comienzo fueron Italia y España, pero, posteriormente, países como Francia y el Reino Unido se sumaron al grupo de los que se ven inmersos en una situación realmente preocupante. Tal es así que el país que preside Emmanuel Macron ya tiene casi 15.000 fallecimientos.

Como consecuencia de ello, el mencionado máximo mandatario francés resolvió este lunes prolongar la cuarentena obligatoria hasta el próximo 11 de mayo. Se trata de un "confinamiento estricto" dispuesto para enfrentar la pandemia que ya se cobró la vida de 14.967 personas en Francia. En ese contexto, solamente a partir de la fecha mencionada se reabrirán "progresivamente" las guarderías y las escuelas, según indicó el propio Macrón a través de una cadena nacional.

Emmanuel Macron en cadena nacional. (Foto: Getty)

"Hay demasiados niños en barrios de bajos ingresos que están privados de la escuela y no se les puede ayudar de la misma manera. Las desigualdades en vivienda son aun más marcadas", exteriorizó el propio presidente de Francia, que, al mismo tiempo, aseguró que la salida progresiva de la cuarentena estará directamente ligada con el resultado de las pruebas masivas que estarán disponibles para todas las personas que tengan síntomas compatibles con el COVID-19.

Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J’en ai la conviction. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et nous tiendrons. pic.twitter.com/nr1Lcf9sZf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2020

Al mismo tiempo, Macron advirtió que a partir del 11 de mayo se mantendrán en aislamiento las personas mayores o con enfermedades crónicas, así como el cierre de bares, restaurantes y hoteles. El Jefe de Estado de Francia destacó también los hechos realizados en las últimas semanas, tales como la duplicación de las camas de terapia intensiva, la organización de la educación a distancia y la repatriación de miles de ciudadanos francés. Consideró todos estos aspectos como "éxitos".

De todas maneras, Macron reconoció que Francia no estaba lo suficientemente preparada: "Nos quedamos sin batas, guantes, gel; no pudimos distribuir tantos barbijos como nos hubiera gustado; he visto fallas, incluso demasiada lentitud, procedimientos innecesarios, debilidades en nuestra logística". Cabe destacar que el mencionado país europeo lleva registrados 98.076 casos comprobados de contagio, con 2.673 nuevos infectados en las últimas 24 horas.

