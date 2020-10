De Jong revela la advertencia que Koeman le dio antes de llegar al Barcelona

Sacando a lucir su magia desde una temprana edad en la Eredivisie, Frenkie de Jong pasó a ser una de las revelaciones más destacadas del fútbol de los Países Bajos. Gracias a toda su magia desplegada en el Ajax, el combinado nacional de dicho país tardó poco en comenzar a darle oportunidades al volante en cuestión.

Como era de esperarse y a raíz de su nivel y estilo de juego, distintos titanes del Viejo Continente no tardaron en posicionar su atenta mirada en los principales movimientos del futbolista. Aunque fueron varios los interesados en hacerse con los servicios de Frenkie, Barcelona terminó dando la ofensiva final a mitad del 2019 para concretar la incorporación en cuestión.

Este lunes, exteriorizando una pequeña entrevista que llegó a cabo con el protagonista en cuestión, UEFA sacó a la luz una pequeña anécdota de De Jong con Ronald Koeman, quien era DT de la Selección de los Países Bajos para la época en la que el deportista cambió de club.

Sacando a luz la conversación que mantuvo con el entrenador a poco de fichar por el equipo de la Liga Española, Frenkie marcó: "Hablé con él [por teléfono hace más de un año] y se mostró muy positivo sobre el Barcelona como club y también sobre Barcelona como ciudad. Así que lo que me dijo fue casi todo positivo".

"Me explicó que tenía que tener cuidado, que no debía ir demasiado a los restaurantes ni comer demasiado porque la vida en Barcelona es muy buena y a veces uno se siente como si estuviera de vacaciones todo el año. Sólo me dijo: "Ten cuidado con eso y, por lo demás, todo está muy bien". Al final, el fútbol es lo más importante", continuó el volante, manifestando a su vez que Koeman le dejó una clara advertencia con respecto a la ciudad a la que iba a llegar.

