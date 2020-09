Gianni Di Marzio, exentrenador del Napoli, tundió a Hirving Lozano: "Tenemos que cambiarlo"

Ha sido muy duro el comienzo de Hirving Lozano al frente del Napoli. Luego de la partida de Carlo Ancelotti, entrenador que solicitó su llegada y que le dio absoluta confianza, el mexicano tuvo que aprender a esperar su momento con Genaro Gattuso.

Tras varios meses en los que no acumuló muchos minutos y hasta en los que ni fue considerado en la lista de convocados en varios partidos, el Chucky de a poco retomó su lugar a fuerza de goles y buenas demostraciones.

Sin embargo, las críticas no cesaron para con quien era el fichaje más caro de la historia de la institución hasta la llegada de Victor Osimhen. En esta oportunidad, fue Gianni Di Marzio el que tundió al surgido en Pachuca.

"¿Realmente tiene margen de mejora por la cantidad que se pagó? Mi respuesta a esta pregunta es no. Tenemos que intentar usarlo y explotarlo, pero luego tenemos que cambiarlo", señaló el estratega del club en la década de los 60.

Luego agregó: "¿Me gustó contra el Parma? No tanto. Es un tipo de jugador que no me vuelve loco. Es ligero, no tiene fuerza muscular", agregó en el programa Marte Sport Live.

Lee También