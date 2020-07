¡Grítalo, Raúl! Jiménez anotó de penal ante Everton y abrió el marcador

Wolverhampton y Everton se enfrentan en una nueva jornada de Premier League. El equipo comandado por Nuno Espírito Santo busca continuar sumando de a tres y, de esta manera, meterse en zona de Champions.

En un primer tiempo que prácticamente no había tenido situaciones de gol, un penal fue el determinante para que el lobo mexicano anotara desde los 12 pasos y abriera el marcador (1-0), a los 45 minutos de juego.

Lucas Digne no supo cómo frenar a Daniel Podence y le cometió penalti. El defensor del Everton no pudo hacer nada ante el gran ataque por parte del extremo derecho. El silbante no dudó en pitar y Jiménez se hizo cargo de ejecutar.

Por primera vez en TODA su carrera profesional, Raúl Jiménez alcanzó los 25 GOLES en una misma temporada. Brillando en el fútbol más competitivo del mundo. El canterano del América encontró su lugar en el mundo. ORGULLO. pic.twitter.com/xq548hISHP — Invictos (@InvictosSomos) July 12, 2020

Los equipos se fueron al vestuario con el 1-0 parcial. Cualquier cosa puede suceder en la segunda mitad, debido a que ninguno ha sido superior y, de no haber sido por el penal cobrado, no se sacaban ventajas.

Si los Wolves logran llevarse la victoria, se mantendrán en la sexta posición, solamente a 3 puntos de Manchester United. Actualmente, el equipo dirigio por Espírito Santo se encuentra en zona de Europa League aunque, claro, su objetivo es la de disputar la soñada Champions League.

