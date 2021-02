La lesión de Hirving Lozano se agravó por culpa de Gennaro Gattuso

No hay dudas de que Hirving Lozano está pasando su mejor momento desde que fichó con el Napoli. Por fin tiene la continuidad y el protagonismo que pedía a gritos, y está justificando esto con goles y buenas actuaciones. Tal es así que se transformó en el jugador más desequilibrante del equipo en los últimos partidos, por encima de Lorenzo Insigne y haciendo olvidar a Dries Mertens, que está fuera por lesión.

Sin embargo, la mala noticia le llegó en este último fin de semana. El Chucky jugó un partidazo ante la Juventus y, a pesar de no marcar, fue clave para que los Azules derroten a La Vecchia Signora por 1-0. A pocos minutos del final, tuvo una molestia muscular que le impedía correr con normalidad y amenazaba con ser un desgarro. Gennaro Gattuso ya había realizado todas las modificaciones, por lo que no tenía forma de reemplazarlo.

Ante esta situación, en vez de dejarlo salir y jugar los últimos instantes del encuentro con un jugador menos, el DT italiano decidió obligar al mexicano a quedarse en cancha defendiendo como pueda los ataques de la poderosa Juventus. Lozano fue fiel a su entrenador y dejó absolutamente todo de sí a pesar de estar lesionado, a tal punto de despejar un balón en su propia área con la pierna lastimada. Esto, lamentablemente, trajo consecuencias.

PARTE MÉDICO



@HirvingLozano70, distensión de segundo grado en el tendón de la corva derecho.



@D_Ospina1, distensión de primer grado en el aductor del muslo derecho.

Napoli informó que Hirving sufrió una "distensión de segundo grado en el tendón de la corva derecho" y estará un mes afuera de las canchas, justo cuando atravesaba su mejor momento. El Francotirador de Récord, reveló en su columna que esta decisión de Genaro Gattuso agravó la lesión y la afición napolitana criticó al estratega por poner en riesgo el físico de su mejor futbolista.

"Chucky sintió el ‘jaloncito’ en la zona afectada al tratar de incorporarse por la banda derecha y supo que no podía continuar, pero no esperaba que el técnico Gennaro Gattuso lo obligara a quedarse en el campo. Me cuentan que esta acción lo afectó aún más y con gente cercana el mexicano no dudó en culpar al timonel italiano por dejarlo en el césped", sentenció el columnista.

Gennaro Gattuso habló sobre la lesión de Chucky

En la previa del partido entre Napoli y Granada por dieciseisavos de final de Europa League, el italiano apuntó: "Lozano es un jugador importante para nosotros, el año pasado tuvo un rendimiento por debajo de sus posibilidades. Es baja como lo son muchos más, pero contamos con Politano, con Insigne que lo están haciendo bien. Esperemos recuperar lo antes posible a muchos jugadores. No podemos llorar, tenemos que afrontar los partidos y hacerlo con seriedad".

