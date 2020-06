Hoy vuelve Barcelona pero Arturo Vidal amenazó con irse si no juega más

Este sábado, Barcelona jugará su primer partido en la reanudación de la Liga Española 2019/20 con la intención de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y buscar ganar un nuevo campeonato. No obstante, una declaración justo en la previa de visitar al Mallorca ha dado que hablar y mucho en Cataluña.

Precisamente, es una entrevista de Arturo Vidal con El Periódico, donde habló de todos los temas, pero lo que más llamó la atención fue cuando habló sobre el conjunto culé, donde no garantizó su continuidad: "Quiero sentirme importante en el equipo y si no... Si no uno tiene que mirar siempre por su carrera".

Además, agregó: "Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo todos los partidos, pero sí esos los que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Hay jugadores que se nombran mucho, con mucho talento, pero esos encuentros que digo le son más complicados de jugar que otros. Ahí entran en juego muchos sentimientos".

Hasta habló sobre los contactos con Antonio Conte, Inter, que quería regresarlo para la Serie A y Barcelona lo quería meter en la transferencia con Lautaro Martínez: "Tenemos muy buena relación. Sabe que soy un ganador, sabe que conmigo puede confiar. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero acá. Que la gente confíe, nos quedan dos meses y espero esa confianza".

Por último, le preguntaron por si se siente valorado y solamente respondió: "En el estadio y en la calle la gente me hace sentir muy querido. Les gusta que me deje la vida, aunque en la prensa siempre se dice lo del ADN Barça". Nunca nombró al cuerpo técnico de Quique Setién ni a la directiva... ¿se marchará en el próximo mercado de pases?

