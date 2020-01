Icardi subió una foto junto a Wanda en París con un extraño mensaje

Mientras no está entrenado o jugando con el PSG, Mauro Icardi es un asiduo consumidor de Instragram. El delantero suele mostrar su día a día en esa red social.

Durante sus vacaciones en las Islas Maldivas, el ex-Inter estuvo a cada hora subiendo contenido a su perfil . De vuelta al trabajo, el punta no deja de hacerlo.

Hoy compartió fotos en la Torre Eiffel acompañado por distintas personas. En una de esas publicaciones, estaba con Wanda Nara.

La foto con su esposa tuvo la particularidad de la descripción que le agregó: "No desayuno por pensar en ti, no almuerzo por pensar en ti, no ceno por pensar en ti, y no duermo… ¡porque tengo hambre!".

Obviamente la contestación de la modelo no se hizo esperar mucho y le puso: "What?". Hasta Zaira, su cuñada, se extrañó: "jajajaja qué dice?".

