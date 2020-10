Ir más seguido al gimnasio: la nueva disciplina que adoptó Tecatito Corona

En el día de ayer, la Selección de México venció por 1-0 a los Países Bajos en el Johan Cruyff Arena. Los comandados por Gerardo Martino viajaron hacia el viejo continente para realizar una serie de amistosos. El tanto del encuentro lo marcó Raúl Jiménez desde el manchón penal; sin embargo, el gran jugador del partido fue Jesús Corona.

Tecatito tuvo un partido realmente magnífico, hasta lo pidieron del Real Madrid debido a su gran desequilibro a la hora de atacar. Luego del encuentro, el futbolista del Porto platicó en conferencia y reveló cual fue el cambio de disciplina que tomó, el cual le está dando un mejor rendimiento.

"Trabajando, siempre el trabajo, la disciplina que en los últimos años he mostrado y he sentido el cambio. Me he dado cuenta qué era lo que me hacía bien o mal. Antes no iba al gimnasio, no es que vaya mucho, pero voy y es complementar un poco", destacó.

Jesús Corona y su nueva disciplina. Getty

Cabe señalar que Corona está siendo seguido de cerca por grandes equipos europeos, quienes analizan llevárselo lo antes posible. De todas maneras, Tecatito deberá pensar en el próximo compromiso que tiene con la playera del Tri.

Tecatito: “No iba al gimnasio, ahora no es que vaya mucho, pero voy un poco” pic.twitter.com/zYh8xiar7r — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) October 7, 2020

Su siguiente duelo será el próximo martes 13 de octubre, en donde se medirá ni más ni menos que contra la Selección de Argelia. Se llevará a cabo desde las 14 hs del centro de México, en el Cars Jeans Stadium en La Haya, Holanda.

Lee También