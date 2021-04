Benzema destrozó al Cádiz en 10 minutos y Real Madrid goleó 3-0

En la recta final de la temporada, la Liga de España es una de las más entretenidas de ver en sus últimas fechas en comparación al resto de las grandes ligas de Europa. Precisamente, por el bajón de rendimiento del Atlético Madrid y las subidas de Real Madrid y Barcelona.

Este miércoles en el Ramón de Carranza, la Casa Blanca visitó al Cádiz con la necesidad de ganar para meterle presión al equipo de Diego Simeone y no darle espacio de felicidad a los de Ronald Koeman, que son los únicos que dependen de sí mismos para ser campeones de la Liga Española.

Foto: Real Madrid

Los de Zinedine Zidane no han parado de sufrir bajas en las últimas semanas. Ayer y hoy tampoco fue la excepción: Luka Modric no fue convocado por lesión y Federico Valverde dio positivo de COVID-19 en las horas previas al encuentro. No obstante, pese a todo eso, los de Zidane volvieron a ganar.

Los semifinalistas de la Champions League tardaron en romper el cero. Pero les cayó del cielo un penal bien sancionado por VAR sobre Vinicius Junior: a los 30 minutos, Karim Benzema abrió el marcador desde lo doce pasos y empezó a encaminar el triunfo del Real Madrid de visitante.

Tres minutos después, el propio Benzema desbordó por la banda izquierda, tiró el centro al segundo palo y allí apareció Álvaro Odriozola, el reemplazo de Dani Carvajal y Lucas Vázquez, para marcar el 2-0. A los 40', el Gato volvió a aparecer con un cabezazo para el 3-0. Todo en siete minutos y así se rompió el partido.

