Klopp, en llamas contra Lampard luego del cruce en el partido: "Tiene que aprender"

El miércoles pasado, Anfield fue testigo de uno de los mejores partidos del año, tanto en el marco de la Premier League de Inglaterra como en el fútbol en general. Y el mismo fue protagonizado por dos grandes equipos como Liverpool y Chelsea.

En condición de local, el ya campeón del mencionado certamen doméstico inglés sacó a relucir toda su jerarquía para terminar imponiéndose por 5-3 ante los de Frank Lampard, que buscaban acercarse a la próxima UEFA Champions League.

Pero no todos los aspectos destacados de la noche inglesa pasaron por lo futbolístico: al mismo tiempo, Klopp y Lampard, los entrenadores de los respectivos equipos, protagonizaron un fuerte cruce verbal en medio del encuentro.

Tan fuerte fue el entredicho que, aunque pasen los días, el alemán sigue sin olvidarse. Y lo dejó muy en claro este viernes, en medio de una picante conferencia de prensa en la que le dedicó varias palabras al exmediocampista, que siguió hablando luego del partido.

"Desde mi punto de vista, en una situación como esa se puede decir lo que quieras, pero tras el partido se acaba por completo. he dicho mucho en el pasado. Como el fútbol es pura emoción, estamos involucrados", comenzó afirmando.

"Lampard vino a ganar y a clasificarse para la Champions. Tiene que aprender, aún le queda mucho, es un entrenador joven. Tiene que aprender que tras el pitido final se acabó. Hablar después sobre eso no está bien", añadió.

"No somos arrogantes, todo lo contrario. En un momento de calentón, dices algo y quieres lastimar a la otra persona. Así es en las discusiones, no hay problema. Pitido final, fin de la historia. Él no hizo eso y es lo que no me gusta. Solo hablo del tema porque él lo ha hecho", completó.

Lee También