Koeman rompió el silencio en Instagram y reveló el objetivo de Barcelona para la próxima temporada

Luego de las dudas que sembró Ronald Koeman en la temporada que acabó de terminar, fueron varias semanas de rumores acerca del futuro del entrenador nerlandés. Sin embargo, Joan Laporta anunció el día de ayer que Koeman seguirá al mando del club blaugrana la próxima temporada.

"Se ha reflexionado y se ha decidido dar continuidad a Koeman porque estamos satisfechos de cómo ha ido este periodo de reflexión. Nos hemos conocido más. Ronald ha tenido un comportamiento impecable y se han buscado soluciones a pequeñas divergencias. Que siga es lo mejor para el Barça", indicó Laporta.

Hoy, tras oficializarse la continuidad de Ronald, el entrenador 'rompió' su silencio y se manifestó con un mensaje en su cuenta personal de Instagram en el que agradeció al presidente por la oportunidad y se refirió a los objetivos del club para la próxima temporada:

"Me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el Presidente @jlaportaoficial me haya dado su apoyo y se haya restablecido la calma. El objetivo de todos en el club es el mismo: ¡construir un Barça ganador y lograr éxitos! #ForçaBarça", publicó.

Publicación de Ronald Koeman en su cuenta de Instagram

MENSAJES A KOEMAN

Luego de realizarse la publicación, los comentarios no tardaron en llegar. Miles de aficionados del Barça han manifestado su apoyo al entrenador y han dejado mensajes como: "Te apoyamos", "En Koeman confiamos", "Vamos Koeman", "Força Koeman", "Trabajemos para tener una mejor temporada".

Comentarios en la publicación de Ronald Koeman

Lee También