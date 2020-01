Los mexicanos, de la mano de Raúl Jiménez, siguen dando que hablar en el futbol europeo. Este fin de semana, el delantero no estará presente pero otros ocho aztecas sí tendrán la oportunidad de mostrarse.

Sábado 25 de enero

13:45 horas: Copa de la Liga de Portugal - Final - Braga vs Porto (Jesús Manuel Corona)



Domingo 26 de enero

05:00 horas: Atlético de Madrid (Héctor Herrera) vs Leganés (Vasco Aguirre)

07:00 horas: Celta de Vigo (Néstor Araujo lesionado) vs Eibar

07:30 horas: Eredivisie - Fecha 20 - Groningen vs Ajax (Edson Álvarez)

09:00 horas: La Liga - Fecha 21 - Getafe vs Betis (Andrés Guardado, Diego Lainez y Guido Rodríguez)

09:45 horas: Eredivisie - Fecha 20 - PSV (Erick Gutiérrez) vs Twente

13:00 horas: Jupiler League - Fecha 23 - Antwerp vs Zulte Waregem (Omar Govea)

13:45 horas: Serie A - Fecha 21 - Nápoli (Chucky Lozano) vs Juventus





Lee También