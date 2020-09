La crítica de Tuchel a Neymar pese a la victoria del PSG: "Necesito que sea el líder"

Luego de aquel duelo picante ante Olympique de Marsella que culminó con varios expulsados en ambos bandos, París Saint-Germain volvió a contar con los servicios de Neymar para lo que fue la victoria del pasado domingo ante Reims por la Ligue 1.

Contando con una cuota de asistencias más que importantes y vitales por parte de Kylian Mbappé, Mauro Icardi se destapó y firmó una actuación fenomenal en la que terminó marcando por duplicado. Las conquistas del argentino, al fin de cuentas, le sirvieron al elenco parisino para obtener la tan ansiada victoria.

Con un sabor de boca relativamente amargo pese a la victoria, Thomas Tuchel, DT del PSG, marcó: "Dominamos, ganamos y es positivo. Pero no conseguimos despegarnos antes del descanso y después concedimos demasiados espacios. Espero más calidad, seriedad y precisión de mis hombres".

En zona de prensa y analizando el nivel desplegado por parte del ex hombre del Barcelona, el entrenador dejó en claro que no quedó conforme con el mismo y lanzó: "Jugó como si fuese parte de un equipo de relevos, cuando yo necesito que sea el líder del equipo. Ese no era el plan, ha sido demasiado defensivo".

En cuando al trabajo desplegado por el artillero argentino, Thomas continuó: "Espero que esto suponga el lanzamiento de su temporada. Ha trabajado mucho y sabemos, como ya he dicho, que sus últimos partidos no fueron buenos. Hacer un doble es decisivo, aunque todavía tiene que seguir mejorando".

Lee También