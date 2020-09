La desesperación de un candidato a presidente del Barcelona: "Le pedimos a Messi que recapacite"

Desde que Lionel Messi mandó el famoso fax diciéndole al Barcelona que no quería seguir jugando allí, el principal apuntado como culpable por esa situación fue Josep Bartomeu.

El actual presidente del conjunto catalán se ganó el odio de cientos de miles de fanáticos que tiemblan ante la posibilidad de ver al '10' con otra camiseta, rompiendo con lo que parecía un amor eterno.

Quien también le pegó de lleno al dirigente fue Lluis Fernández Alá, candidato a tomar el cargo de presidente por el partido "Pasión, cordura y cantera".

En diálogo con Diario Olé, expresó que lo que pasó con el argentino "fue por una mala gestión de la directiva actual" y agregó: "El Barsa necesita un cambio en la gestión, hay que democratizar el club y volver a la frescura. Nosotros somos una candidatura renovadora, que está lejos del establishment que tanto le ha hecho daño al club. Tenemos una Junta Directiva preparada, con expertos en cada materia no vinculados a anteriores gestiones. Hay que recuperar el ADN".

Hablándole directo al astro, demostró su desesperación por la chance de perder al mejor del mundo: "Messi ha visto lo que todos los barcelonistas, que el desastre de esta temporada es lo mismo de las tres o cuatro últimas. El equipo se va envejeciendo y no se renueva. Y cuando se ficha, se lo hace mal. En la Champions League no damos la talla y Messi lo sabe. Intentamos hablar con él y vamos a reunirnos con su entorno, pero entendemos que primero le toca al presidente. Hay que pedirle que se quede, él es una institución en el Barcelona. Para nuestra candidatura todavía tiene tres o cuatro años de buen fútbol y se merece un monumento, por eso no se puede ir por un burofax. También le decimos a Messi que recapacite, porque en marzo va a haber nuevo presidente. Vamos a hacer un equipo ganador y una Masía potente. Haremos un plantel para que él puede liderar el cambio, porque es un ganador por excelencia".

De igual manera, dejó en claro que "hay que respetar su opinión y que quiera cambiar de aire" y señaló que "se debe escucharlo, pero yo lo intentaría convencer por todos los medios, si ya tomó una decisión, hay que ir a un acuerdo".

Para cerrar, le hizo un pedido a Messi: "Que hable ya, hay que escucharlo públicamente. La gente tampoco entiende demasiado, por eso estaría bien que explique por qué se quiere ir. ¿Qué no está bien? ¿Es por la directiva o porque entiende que el Barsa pierde potencial? Esta Junta no está capacitada para tomar decisiones, con todo respeto. Tienen que dar un paso... Lo que le pedimos a Bartomeu antes de presentar la moción de censura era que dimita y deje entrar a gente nueva, que tome las riendas del barcelonismo".

